1 декабря в 19 часов в Даугавпилсском Дворце культуры свой 25-летний юбилей празднует оркестр Национальных вооруженных сил. Оркестр начал свою деятельность в декабре 1991 года. Концертная программа включит в себя произведения латышских композиторов и аранжировщиков, чье творчество непосредственно связано с работой оркестра.

В концерте, состоящем из двух отделений, примут участие также „Smilšu kino” и танцевальный коллектив „Bramaņi”. Прозвучат как новые, так и уже полюбившиеся слушателям музыкальные композиции.

Юбилейный концерт ведет актер Нормундс Берзс, у дирижёрского пульта друг друга сменят Дайнис Вушканс, Гунтис Кумачевс, Александрс Коейшманс. Солисты: Андрис Абелите, Вилнис Кундратс и другие.

По традиции Латвийской Армии – вход на концерт свободный.