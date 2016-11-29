В Саппоро в рамках шестого этап Гран-при по фигурному катанию — NHK Trophy — завершили борьбу одиночники. В конкуренции 11 фигуристов латвиец Денис Васильев занял шестое место и совсем немного уступил личному рекорду.

В короткой программе Денису с оценкой 70,50 баллов удалось опередить только американца Гранта Хохштайна, зато в произвольной Васильев показал пятый результат и обновил национальный рекорд — 153,23 (видео см. ниже). Благодаря этому в общем зачете 17-летний латвийский фигурист поднялся в Саппоро на шестое место и совсем немного уступил личному рекорду — 223,73 против 224,54 соответственно.



Безоговорочным победителем NHK Trophy стал хозяин соревнований Юзуру Ханю (301,47 балл).Фигурное катание. Гран-при. NHK Trophy. 6-й этап. Саппоро (26 ноября). Мужчины. Итог:



1. Юзуру Ханю (Япония) — 301,47.

2. Натан Чен (США) — 268,91.

3. Кейдзи Танака (Япония) — 248,44.

4. Алексей Быченко (Израиль) — 229,87.

5. Михаил Коляда (Россия) — 225,69.

6. Денис Васильев (Латвия) — 223,73…