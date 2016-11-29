Уже 16-ый раз в Даугавпилсе состоится ставший уже традиционным Новогодний забег, во время которого у всех желающих есть возможность проводить 2016 год по-спортивному.

Место и дистанция не изменились. Старт забега будет на площади Виенибас у елочки. Дистанция делится на три этапа: развлечение (1 км.), проверочный (3 км.) и элитный (5 км.).



Для того, чтобы забег прошел в спокойной и приятной атмосфере, организаторы призывают желающих поучаствовать в забеге, зарегистрироваться заранее. Для этого нужно прислать на электронную почту skrejiens2016@inbox.lv свои имя, фамилию и возраст. Более подробная информация о забеге доступна на сайте www.sportaparvalde.lv .



Участие в забеге бесплатное. Все участники получат подарки от Деда Мороза и гномиков. После забега всех бегунов угостят горячим чаем с пирожками.