3 декабря, в Международный день инвалидов, состоится конференция «Мы можем больше». Организаторы – Городская дума, Социальная служба Даугавпилса и общественные организации. Мероприятие пройдет в Центре культуры Даугавпилсского края (ул. Добелес, 30) в 11:00.

Планируется, что в конференции примут участие представители Министерства благосостояния Латвии, которые проинформируют о государственной поддержке инвалидов и планируемых изменениях в законодательстве. Сотрудники Социальной службы расскажут о соцпомощи и социальных услугах Даугавпилсского самоуправления лицам с инвалидностью. Представители Латгальского региона планирования ознакомят участников встречи с ситуацией, касающейся процесса деинституционализации и ее возможностях в Латгалии, а представитель Государственного агентства социальной интеграции – с возможностями социальной реабилитации для лиц с инвалидностью в Латгальском регионе.

Будут обсуждаться и вопросы доступности городской среды для лиц с инвалидностью. В частности, общественные организации инвалидов выскажут свое мнение о том, чего не хватает в нашем городе для комфортного проживания, в свою очередь, представители Градостроительного департамента сообщат о проделанной работе и дальнейших планах по улучшению ситуации. Все докладчики ответят на вопросы участников конференции.

Во время мероприятия в фойе Центра культуры Даугавпилсского края будут работать творческие выставки общественных организаций лиц с инвалидностью.