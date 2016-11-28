Государство не может предоставить гарантию по кредиту Даугавпилсскому локомотиворемонтному заводу (ДЛРЗ), но Министерство финансов встретится с представителями предприятия, чтобы обсудить ситуацию.

Как рассказал представитель Минфина Алексис Яроцкис, 24 октября и 3 ноября министерство получило заявление предприятия о предоставлении государственной поддержки в виде гарантии на кредит.



Как пояснил представитель Минфина, закон о бюджетном и финансовом управлении не предусматривает возможности государственных гарантий для частных предприятий, каковым является ДЛРЗ. Встреча с представителями завода планируется в начале декабря.

Как сообщалось, ДЛРЗ просит правительство предоставить гарантии для обеспечения банковского кредита. ДЛРЗ информирует о том, что соглашение с банком Swedbank по кредитным договорам, срок действия которых заканчивается в этом году, и возможном невыполнении обязательств перед банком не достигнуто. Отказ банка связан с финансовым положением завода и тем, что на предприятии не увеличивается объем заказов.



Как указывает ДЛРЗ, чтобы спасти предприятие, с января 2015 года с работы на заводе уже были уволены 432 человека или 45% общего числа работников.

ДЛРЗ поясняет, что сложная политическая ситуация между Россией и ЕС привела к тому, что объем заказов для российского рынка резко уменьшился, а последняя крупномасштабная модернизация производства на ДЛРЗ для переориентации на европейский рынок по времени совпала с обострением отношений между Россией и ЕС.



В первом полугодии этого года ДЛРЗ работал с оборотом в размере 6,17 млн евро и убытками в размере 1,46 млн евро.