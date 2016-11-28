Белорусское общество "Уздым" в лице историка - краеведа Николая Павловича уже много лет собирает материал по истории белорусов Латвии. Собрали значительную интересную коллекцию, артефакты: книг, газет, фотографий, документов. Благодаря такой значительной коллекции общество с 2014 по 2016 год организовала выставки: "Белорусское просвещение в Латвии в довоенное время", "Лица", "Литература", "Театр", "Сергей Сахаров".

Собирая материалы, мы узнали, что потомки наших белорусских довоенных деятелей живут и работают в нашем городе. Вот к примеру, внуки знаменитого в Латгалии учителя, поэта и краеведа Николая Талерко участвуют в делах общества "Уздым".

О некоторых белорусских деятелях, внесших значительный вклад в развитие белорусской культуры, почти ничего неизвестно общественности. Такой интересной и значимой личностью для белорусов является Константин Александрович.

Исторические материалы об этом человеке мы можем увидеть благодаря внучке К. Александровича Куницкой Ирены, которая сохранила и передала семейный архив белорусскому обществу "Уздым" г. Даугавпилса в лице историка - краеведа Николая Павловича. Было передано большое количество фотографий 20-30 гг, документов, театральных афиш постановок и белорусских вечеринок того времени. Все это имеет историческую ценность. Генеральное консульство Республики Беларусь в г.Даугавпилсе в лице первого Генерального консула Анатолия Ивановича Желтовского выразила искреннюю благодарность госпоже Куницкой за сохранение и переданные материалы обществу. Госпожа Куницкая продолжает дело своих дедов, работает педагогом.

К.Александрович родился в состоятельной польской семье. Активный участник Первой мировой войны. Награжден Георгиевским крестом за бои на Дунае. После войны появилась у него потребность заняться каким-то делом. Поэтому он записался на первые учительские курсы, которые организовала белорусское общество "Батькаўшчына". Где встретил свою любимую - Люцию Габран. Она вместе начали активно сотрудничать в белорусском движении, работать учителями.

В 20-е и начале 30-х гг среди других видов деятельности видное место занимало сценическое искусство на родном языке. К.Александрович и Л. Габран стали активными артистами белорусского народного театра. И когда в 1931 г. было организовано Даугавпилсской отделение театрального общества, то руководителем и режиссером стал Константин Александрович. С постановками объехали всю Латгалию. Даже, их выступление в Индры собрала более тысячи зрителей.

Много лет был директором начальной белорусского школы в Двинске. Школа работала по разным адресам. Последнее место работы школы на Ковенской улице (Каунас, 98). В 1935 году, когда к власти пришел К.Ульманис, национальные школы начали закрывать, объединять в латышские. Также недовольство некоторых белорусских деятелей тем, что в белорусском движении работает "шляхтич" или "поляк" привело к переводу Константина в польскую школу, где он работал до своей преждевременной смерти.

В связи с юбилейной датой 125-летием со дня рождения белорусское общество "Уздым" в рамках проекта, который поддержала Даугавпилсская краевая дума, организовала вместе с Центром польской культуры вечер, посвященный учителю и режиссеру белорусского театра К.Александровичу.

В зале были организованы две выставки. Первую, из личных вещей дедушки и бабушки, показала И.Куницкая. Вторая была подготовлена ​​М.Павловичам с фотографий и документов семьи Александрович.

Торжество началось с выступления величественного хора польского общества "Промень". Жанна Станкевич, руководитель Центра польской культуры (Лауреат премии "Человек года" г.Даугавпилса 2016 года), отметила, удивительно, что такой белорусский деятель является родственником активных участников общества "Промень" в лице Ирены Куницкой и ее семьи. Поблагодарила за сохранность более чем столетнюю историю семьи Александрович.

Вели вечер правнучка К.Александровича Кристина Куницка и председатель общества "Уздым" Людмила Синякова на двух языках - белорусском и польском. Красивое выступление белорусского танцевального коллектива "Лянок" (руководитель Марина Медуницкая) с танцем "Падыспань" задало тон мероприятию.

Наш юбиляр, поэт Станислав Володько подарил слушателям стихотворение, посвященное юбилею К.Александровича и белорусскому театру.

Интересным и приятным для зрителей было выступление белорусской театральной студии с известной пьесой Ф.Алехновича "Черт и баба". Режисёром постановки является Галина Францевна Сантоцкая. В пьесе участвовали: Вера Сухарева (Марыська), Александр Лапа (Никита), Черт (Елена Ковалькова), Баба (Галина Сантоцкая).

Эту пьесу почти сто лет назад играли в белорусском театре. На снимках выставки можно увидеть героев пьесы в исполнении К.Александровича и Л. Габран.

Пани Ирена подготовила интересный рассказ об истории своей семьи, который иллюстрировался слайдами с фотографиям из семейного архива. Талантливая правнучка Кристина спела с воодушевлением красивую песню на польском языке.

М.Павлович рассказал о своих поисках белорусской истории в Латгалии, о белорусском театре, подарил книгу "Уздым” в начале 21 века", где также есть материалы из архива И.Куницкай. Польскому обществу была подарена интересная подборка фотографий польской гимназии 30-ых годов в Даугавпилсе.

Праздник завершило выступление коллектива белорусской народной песни "Купалинка" (руководитель Вячеслав Петров) и солистки Зинаиды Силиня.

Наша знаменитая рукодельницы Надежда Свиркович подарила обществу "Уздым" его символ - семью аистов, которую она связала из ниток. Эта семья поселится в белорусском доме.

Поздравление польскому дому в лице пани Жанны Станкевич прозвучали от руководителя Центра белорусской культуры Жанны Романовской.