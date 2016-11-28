29 ноября в 17:00 в Центре польской культуры (Варшавас 30) состоится польский народный праздник “Анджейки” - вечер гаданий, предсказаний и веселья в предрождественское время. Корни праздника уходят в 16 век. Именно с того времени молодые парни и девушки гадали о любви, замужестве и женитьбе накануне Рождества, обращаясь к святому Анджею, и старались разными способами узнать о своем будущем. Это поcледний день перед рождеcтвенcким поcтом по католичеcкому календарю, когда можно и нужно веcелитьcя, гадать, пытаяcь узнать cвою судьбу.

Мероприятие откроет театрализованное представление c участием воспитанников театральной группы «Улыбающаяся радуга» (реж. Милена Рожанска). Затем Вы сможете отправиться в волшебное путешествие по самому центру и посетить гадальные салоны. Также будет возможность поучаствовать в различных интересных конкурсах и покружить в зажигательном танце.

Будем Вам рады на праздновании Анджеек в Польском Доме! Будет весело!

Входные билеты можно приобрести в Центре польской культуры в день мероприятия.