Представитель Неотложной медицинской помощи Сармите Скуиня сообщила о происшествии в Латгалии в минувшие выходные.

В Латгалии на одном из катков 9-летний мальчик, падая, попал на лезвие конька другого катающегося. В результате у ребенка оказалась порезана ладонь.



В целом за субботу 210 вызовов медиков были связаны с травмами.



Напоминаем, что падения — это неотъемлемый элемент в любом виде спорта. Но при падении на льду нужно соблюдать особенные меры предосторожности. Не желательно падать назад, так вы можете себе что-нибудь повредить или отбить. Если чувствуете, что сейчас упадёте, то постарайтесь падать на бок или вперёд рыбкой, при этом голова должна всегда быть направлена в противоположную сторону от стороны падения. Так если вы падаете на левый бок, голова должна быть отклонена вправо. Если рядом с вами катаются другие люди, старайтесь падать так, чтобы лезвия ваших коньков не были направлены в их сторону. Иначе вы можете их задеть и поранить. На скорости лезвия конька могут причинить очень глубокую рану за счёт своей остроты.