На минувшей неделе глава Министерства охраны среды и регионального развития Каспарс Герхардс принял участие в форуме "Устойчивые аспекты Латвии – образованные люди и сохранение природных ценностей”, который проходил в Резекне.

Министр заверил, что в Латгалии создана специальная экономическая зона с особенно благоприятными условиями, чтобы привлекать вложения в развитие производства и инфраструктуры, а также для создания рабочих мест.



Границы специальной латгальской экономической зоны установят самоуправления, которые создадут управление этой зоны. В ней будут работать предприниматели, которые смогут получить 80% скидку на подоходный налог с предприятия и налог на недвижимость от подсчитанной суммы налогов.