В пятницу в столкновении двух автомашин погибли двое мужчин, а еще один получил травмы и доставлен в больницу, сообщили в Госполиции.

Авария произошла незадолго до полуночи в Воверово Лудзенского края. На дороге Екабпилс-Резекне-Лудза-граница с Россией столкнулись два автомобиля «VolksWagen Passat Variant». Одним из них управлял мужчина 1968 г. рожд., а во втором находились три человека: водитель 1969 г. рожд. и пассажиры 1951 и 1958 г. рожд. Оба они погибли, а водитель 1969 г. рожд. доставлен в больницу.