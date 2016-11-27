29 ноября 2016 года в 18.00 в даугавпилсском Центре белорусской культуры пройдёт юбилейный творческий вечер поэтессы, члена Союза писателей России и Русской писательской организации Латвии Татьяны Рускуле.

Имя Татьяны Рускуле давно знакомо даугавпилсскому читателю. Она является членом Союза писателей России и Русской писательской организации Латвии. Принимала участие в литературно-поэтических конкурсах и фестивалях не только в Латвии, но и в Эстонии, Германии. Является автором четырёх сборников: «С любовью от Анны» (2007), «По улицам расхлёстанных дождей» (2008), «Колыбельная для мамы» (2010), «За гранью сна» (2012). Активно публикуется на портале www.stihi.ru , а музыканты с радостью пишут музыку на её стихи, создавая уникальные и душевные песни.

«За гранью сна пространства циферблат, где стрелок нет, где время отпущения…» - творческий юбилейный вечер Татьяны Рускуле состоится 29 ноября 2016 года в 18.00 в Центре белорусской культуры (ул.Смилшу, 92, 305 каб.).

Проведём вечер в дружественной и тёплой обстановке!