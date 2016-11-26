Латвийские и литовские пограничники в пятницу впервые начали совместное патрулирование границы между двумя странами, сообщила литовская Государственная служба погранохраны.

Договор о сотрудничестве с целью предотвращения нелегальной миграции через эту внутреннюю границу ЕС и других преступных деяний, службы погранохраны и полиции Латвии и Литвы подписали в конце сентября.



Большое внимание стороны будут уделять также гарантированию общественного порядка и надзору за безопасностью дорожного движения.



Совместные патрули пограничников и полицейских будут использовать транспортные средства и техническое оснащение правоохранительных органов двух стран.