На заседании градостроительной комиссии рассмотрен вопрос об открытии в нашем городе нового парка развлечений. Парк появится в микрорайоне Стропы. Полосы препятствий, которые планируется построить в этом парке, будут расположены между деревьями, на разной высоте от земли.

С предложением об открытии такого объекта в самоуправление обратились предприниматели, которые имеют положительный опыт подобной деятельности в других городах Латвии. Используется современная система безопасности. Все элементы полосы препятствий крепятся к деревьям, но при этом не наносят им вреда, ведь здесь не используются ни гвозди, ни подобные им крепежные конструкции. Всего планируется построить не менее 80 разных элементов.

Самоуправление планирует восстановить и открытый бассейн в Стропах. Для того, чтобы лыжники могли использовать спортивную трассу в течение зимы независимо от погоды, с помощью специальной техники дорожку покроют искусственным снегом.