В конце октября городская дума большинством голосов приняла решение о приобретении недвижимости по ул. Менделеева у частных лиц. Продавцами выступили Станислав и Эрик Шмуксты.

7 000 платим, 75 000 — в уме



Дума приняла решение купить подстанцию, расположенную на ул. Менделеева 5а. Сумма сделки составила 7000 евро. Согласно данным Земельной книги, объектом сделки выступает трансформаторная станция площадью примерно 65 кв. метров и оборудование, находящееся в нем. Этот объект входит в состав достаточно большого участка недвижимости, на котором, помимо станции, находятся еще 7 строений, а общая площадь земельного участка составляет порядка 10 000 кв. метров. Непосредственно под подстанцией земельный участок составляет чуть более 200 кв. метров.



Как сообщают в самоуправлении, решение о покупке станции было принято с целью продолжить развитие промышленной зоны, чтобы помочь уже существующим инвесторам, а также — найти и привлечь новых инвесторов. Трансформаторная станция находится на территории Северной промышленной зоны и необходима для развития этой территории. Городская дума также обратилась в Sadales tikli, чтобы рассчитать себестоимость подключения электричества для промышленных нужд — напряжение, которое планируется подать, составит 10 кV. Согласно ответу из Sadales tikli, общие затраты думы для подведения электричества составят 75 тысяч евро.



Это официальная информация. Но в городе вовсю обсуждается «подноготная» сделки. Почему и зачем было принято решение о приобретении трансформаторной станции? Бесспорно, что развитие Северной промышленной зоны — необходимо. Однако, насколько необходима была именно эта сделка? Подобные вопросы начали задавать в думе сразу после того, как проект о покупке лег на стол депутатов.



А продавец кто?



В городских СМИ прозвучали подозрения, что в конкурсе на ремонтные работы по приведению в порядок этой подстанции победу может одержать фирма Šafrans, связанная с собственниками объекта. У них объект выкуплен, они же произведут ремонтные работы за счет думы, в результате чего выиграет территория, расположенная вокруг объекта и также им принадлежащая. Возможно, потом уже отреновированная подстанция вновь сменит владельца.



Забавно, но рядом находится территория муниципального предприятия, которую и покупать не надо, и необходимые коммуникации на ней имеются. Но выбор был сделан именно в пользу подстанции.



В думе пытались выяснить конкретные планы самоуправления в отношении покупаемой трансформаторной станции — какие инвесторы начнут, в результате, производство, что ожидается на этой территории? Однако, руководство самоуправления не стало отвечать на эти вопросы, сославшись на «гриф секретности». Отказ объяснили конфиденциальной коммерческой информацией.



Многочисленные вопросы, появившиеся у общественности, возникли не на пустом месте. Владельцами объекта являются Станислав и Эрик Шмуксты (напополам). Станислав Шмукст — уже известный в городе предприниматель. Не далее как месяц назад городская дума уже выкупила у него одно здание — в Крепости, на ул.Николая, 15. За него заплатили 32 тысяч евро. Тогда, кстати, вопросы о необходимости покупки здания также задавались, а руководство самоуправления ограничилось весьма туманными формулировками, типа «здание необходимо для развития Крепости». Теперь — новая сделка. С перспективами, также, туманными.



Станислав Шмукст уже упоминался в СМИ как спонсор Латгальской партии. Не в этом ли кроется причина его бизнес-успехов в последнее время?



Дмитрий Олейников