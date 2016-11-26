В конце октября городская дума большинством голосов приняла решение о приобретении недвижимости по ул. Менделеева у частных лиц. Продавцами выступили Станислав и Эрик Шмуксты.
7 000 платим, 75 000 — в уме
Дума приняла решение купить подстанцию, расположенную на ул. Менделеева 5а. Сумма сделки составила 7000 евро. Согласно данным Земельной книги, объектом сделки выступает трансформаторная станция площадью примерно 65 кв. метров и оборудование, находящееся в нем. Этот объект входит в состав достаточно большого участка недвижимости, на котором, помимо станции, находятся еще 7 строений, а общая площадь земельного участка составляет порядка 10 000 кв. метров. Непосредственно под подстанцией земельный участок составляет чуть более 200 кв. метров.
Как сообщают в самоуправлении, решение о покупке станции было принято с целью продолжить развитие промышленной зоны, чтобы помочь уже существующим инвесторам, а также — найти и привлечь новых инвесторов. Трансформаторная станция находится на территории Северной промышленной зоны и необходима для развития этой территории. Городская дума также обратилась в Sadales tikli, чтобы рассчитать себестоимость подключения электричества для промышленных нужд — напряжение, которое планируется подать, составит 10 кV. Согласно ответу из Sadales tikli, общие затраты думы для подведения электричества составят 75 тысяч евро.
Это официальная информация. Но в городе вовсю обсуждается «подноготная» сделки. Почему и зачем было принято решение о приобретении трансформаторной станции? Бесспорно, что развитие Северной промышленной зоны — необходимо. Однако, насколько необходима была именно эта сделка? Подобные вопросы начали задавать в думе сразу после того, как проект о покупке лег на стол депутатов.
А продавец кто?
В городских СМИ прозвучали подозрения, что в конкурсе на ремонтные работы по приведению в порядок этой подстанции победу может одержать фирма Šafrans, связанная с собственниками объекта. У них объект выкуплен, они же произведут ремонтные работы за счет думы, в результате чего выиграет территория, расположенная вокруг объекта и также им принадлежащая. Возможно, потом уже отреновированная подстанция вновь сменит владельца.
Забавно, но рядом находится территория муниципального предприятия, которую и покупать не надо, и необходимые коммуникации на ней имеются. Но выбор был сделан именно в пользу подстанции.
В думе пытались выяснить конкретные планы самоуправления в отношении покупаемой трансформаторной станции — какие инвесторы начнут, в результате, производство, что ожидается на этой территории? Однако, руководство самоуправления не стало отвечать на эти вопросы, сославшись на «гриф секретности». Отказ объяснили конфиденциальной коммерческой информацией.
Многочисленные вопросы, появившиеся у общественности, возникли не на пустом месте. Владельцами объекта являются Станислав и Эрик Шмуксты (напополам). Станислав Шмукст — уже известный в городе предприниматель. Не далее как месяц назад городская дума уже выкупила у него одно здание — в Крепости, на ул.Николая, 15. За него заплатили 32 тысяч евро. Тогда, кстати, вопросы о необходимости покупки здания также задавались, а руководство самоуправления ограничилось весьма туманными формулировками, типа «здание необходимо для развития Крепости». Теперь — новая сделка. С перспективами, также, туманными.
Станислав Шмукст уже упоминался в СМИ как спонсор Латгальской партии. Не в этом ли кроется причина его бизнес-успехов в последнее время?
Дмитрий Олейников
Дума приняла решение купить подстанцию, расположенную на ул. Менделеева 5а. Сумма сделки составила 7000 евро. Согласно данным Земельной книги, объектом сделки выступает трансформаторная станция площадью примерно 65 кв. метров и оборудование, находящееся в нем. Этот объект входит в состав достаточно большого участка недвижимости, на котором, помимо станции, находятся еще 7 строений, а общая площадь земельного участка составляет порядка 10 000 кв. метров. Непосредственно под подстанцией земельный участок составляет чуть более 200 кв. метров.
Как сообщают в самоуправлении, решение о покупке станции было принято с целью продолжить развитие промышленной зоны, чтобы помочь уже существующим инвесторам, а также — найти и привлечь новых инвесторов. Трансформаторная станция находится на территории Северной промышленной зоны и необходима для развития этой территории. Городская дума также обратилась в Sadales tikli, чтобы рассчитать себестоимость подключения электричества для промышленных нужд — напряжение, которое планируется подать, составит 10 кV. Согласно ответу из Sadales tikli, общие затраты думы для подведения электричества составят 75 тысяч евро.
Это официальная информация. Но в городе вовсю обсуждается «подноготная» сделки. Почему и зачем было принято решение о приобретении трансформаторной станции? Бесспорно, что развитие Северной промышленной зоны — необходимо. Однако, насколько необходима была именно эта сделка? Подобные вопросы начали задавать в думе сразу после того, как проект о покупке лег на стол депутатов.
А продавец кто?
В городских СМИ прозвучали подозрения, что в конкурсе на ремонтные работы по приведению в порядок этой подстанции победу может одержать фирма Šafrans, связанная с собственниками объекта. У них объект выкуплен, они же произведут ремонтные работы за счет думы, в результате чего выиграет территория, расположенная вокруг объекта и также им принадлежащая. Возможно, потом уже отреновированная подстанция вновь сменит владельца.
Забавно, но рядом находится территория муниципального предприятия, которую и покупать не надо, и необходимые коммуникации на ней имеются. Но выбор был сделан именно в пользу подстанции.
В думе пытались выяснить конкретные планы самоуправления в отношении покупаемой трансформаторной станции — какие инвесторы начнут, в результате, производство, что ожидается на этой территории? Однако, руководство самоуправления не стало отвечать на эти вопросы, сославшись на «гриф секретности». Отказ объяснили конфиденциальной коммерческой информацией.
Многочисленные вопросы, появившиеся у общественности, возникли не на пустом месте. Владельцами объекта являются Станислав и Эрик Шмуксты (напополам). Станислав Шмукст — уже известный в городе предприниматель. Не далее как месяц назад городская дума уже выкупила у него одно здание — в Крепости, на ул.Николая, 15. За него заплатили 32 тысяч евро. Тогда, кстати, вопросы о необходимости покупки здания также задавались, а руководство самоуправления ограничилось весьма туманными формулировками, типа «здание необходимо для развития Крепости». Теперь — новая сделка. С перспективами, также, туманными.
Станислав Шмукст уже упоминался в СМИ как спонсор Латгальской партии. Не в этом ли кроется причина его бизнес-успехов в последнее время?
Дмитрий Олейников