Агентство информации и развития туризма Даугавпилса обобщило данные по количеству туристов в нашем городе в туристический сезон. С 1 мая по 30 сентября общее количество гостей, посетивших наш город, составило 231 478 человек, что на 5 465 туристов больше, чем за этот же период в 2015 году.

Отмечается, что на положительный прирост желающих посетить Даугавпилс, оказали влияние новые туристические продукты. В 2016 году был открыт Музей шмаковки, Даугавпилсский центр летучих мышей и комната квестов „Escape Room”. Иностранных туристов также привлек праздник города, Ночь музеев, Международный фестиваль клубов исторической реконструкции „Dinaburg –1812”, а также спидвей.

В свою очередь, если оценить посещаемость конкретных туристических объектов, то можно сказать, что посещаемость Центра культуры и информации Крепости выросла на 15%, Центра глиняного искусства - на 38%, а Латгальского зоосада - на 6%.



Туристы, посещающие наш город, разные: 84% - это путешественники внутри страны, 16% - иностранцы. При этом среди иностранцев большая часть гостей (26%) из Литвы, 12% из Германии, 10% - Объединенного Королевства, 9% из России, 8% из Польши и 5% из Белоруссии.