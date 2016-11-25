Спустя четыре года рижский ВЭФ вернулся в Даугавпилс. Самый титулованный клуб Латвии периодически проводит выездные игры ЛБЛ в целях популяризации баскетбола. В 2012 году рижане обыграли «Екабпилс» - 84:59, но этот раз им без труда удалось разобраться с «Валмиерой/Ордо» - 68:60.

Зал олимпийского был полон, так как мужской баскетбол, как олимпийские игры в Даугавпилсе проходит раз в четыре года. Однако местный болельщик наслаждается игрой. На трибунах была академическая обстановка. Изредка редко кто-то позволял себе вольность крикнуть: «Валмиера!» или «ВЭФ!». Наиболее эффектные розыгрыши сопровождались сдержанными аплодисментами. Четыре года назад тишину нарушали екабпилсские болельщики, которые создавали шумный фон.



На площадке очевидного преимущества у ВЭФ не было. Первая четверть завершилась скромно – 16:14 в пользу «черных». Во второй десятиминутке рижане разошлись, разрыв начал увеличиваться, достигнув отметки в 14 очков. Но затем вэфовцы притормозили, чем видземцы воспользовались, съев практически весь отрыв. Перед перерывом «Валмиера» проигрывала только одно очко.



Однако ВЭФ сразу же расставил все по своим местам. В течение 3-4 минут рижане убежали от «бело-зеленых» на 8-10 очков. Этот баланс сохранялся все оставшееся время. Игра проходила в умеренном темпе. Рижане не напрягались, «Валмиера» делала, что могла. В какой-то степени предсказуемая победа ВЭФа, подтвердившая его лидерские полномочия в чемпионате – 6 матчей – 6 побед. «Валмиера» после 11 игр, с пятью победами находится на пятой позиции.



У рижан самым результативным был Янис Блум, после десятилетия странствий по клубам Европы в этом сезоне он вернулся в Латвию. Игрок набрал 20 очков, забросив 6 трешек из 8 попыток (коэффициент эффективности +23).



«Приятно здесь было сыграть. В Даугавпилсе я первый раз. Увидел совсем не много. Надо будет хотя бы на день приехать, чтобы осмотреться лучше. Знаю очень популярен спидвей, но надеюсь, что настанет день, когда Даугавпилс также будет играть в высшей лиге. Игра не простая, у двоих травмы, но в конце сконцентрировались и выиграли», - прокомментировал игру Янис, скромно отметив про высокую точность бросков с трехочковоой линии, что это его работа.



«Доволен только результатом, а игрой неудовлетворен. Особенно слабой самоотдачей некоторых легионеров. Это очень не приятно, но радует, что есть игроки с характером, которые хотят выигрывать. Молодец Янис Блумс, он своим прим примером показывает, что хочет выигрывать в каждом игре. Я бы каждому игроку желал бы такой характер как у Яниса. У нас две травмы, но надеюсь, все будет в порядке. Наши цели на сезон – победа в чемпионате Латвии и попадание в топ-8 лиги ВТБ», - рассказал об игре тренер ВЭФ Янис Гайлитис.



В составе «Валмиеры» самым результативным был Дамьер Питт – 16 (7 подборов, 4 передачи), Лаурис Блаус завершил матч с 14 очками, Янис Кауфманис – 11.



Следующую игру ВЭФ проведет на выезде 27 ноября в рамках единой лиги ВТБ против «Локомотив - Кубань», а в национальном первенстве 7 декабря примет «Валка/Валга». «Валмиера» же продолжит чемпионат против «Вентспилса» 3 декабря, а затем у видземцев последует в течение месяца серия из четырех домашних игр.



Ближайший клуб ЛБЛ от Даугавпилса – БК «Екабпилс». «Рыси» в ноября в ЛБЛ и ББЛ играют на выезде, а ближайшая домашка пройдет 8 декабря против «Борисфена» в рамках ББЛ.