На днях одно из Даугавпилсских мест общепита негативно прославилось на всю Латвию. Кафе "Freshka", которое находится в торговом центре "Solo", попало в программу "Bez Tabu" после жалобы одной из жительниц города на грубое нарушение гигиенических норм. Она сообщила, что лично видела, как сотрудница кафе рано утром мыла фрукты, предназначенные для выжимания свежих соков, в общественном туалете.

Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) также получила несколько жалоб на данное кафе. Проведенные проверки вскрыли нарушения. Оказалось, что не только сами фрукты, но и посуда тоже моются в общественном туалете. Представители ПВС признали, что это не допустимо, и сообщили о том, что данное предприятие будет находиться под надзором.