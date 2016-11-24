В Доме Единства сегодня проходит мероприятие, посвященное открытию программы Латвийско-Российского приграничного сотрудничества 2014-2020. Цель мероприятия - ознакомить подателей проектов с новой программой, ее целями и приоритетами. В ходе партнерского форума у потенциальных организаторов проектов есть возможность встретиться с представителями организаций с похожими идеями и интересами.

Основная территория программы включает в себя Видземе и Латгале с Латвийской стороны, и Псковский округ - с Российской, также в программу входят территории вокруг столицы и Земгале в Латвии, и Ленинградский район в России.

Общее финансирование Латвийско-Российских программ на 2014-2020 гг. составляет 27 млн. евро.