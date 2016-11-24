Концерн "Даугавпилсский локомотиворемонтный завод" завершил девять месяцев 2016 года с оборотом в 11,195 млн евро - на 9,4% больше, чем за тот же период 2015 года, и убытками в 2,491 млн евро - на 54,7% больше.

Убытки связаны с существенными потерями в первом квартале года, связанными с нехваткой объектов ремонта, а также с денежным штрафом в размере 10% в рамках проекта модернизации дизельных поездов АО "Пасажиеру вилциенс". Об этом свидетельствует отчет, поданный бирже "Nasdaq Riga".



Доходы "Даугавпилсского локомотиворемонтного завода" на рынках экспорта за девять месяцев 2016 года составили 6,076 млн евро, что на 24,7% меньше, чем за тот же период 2015 года, в Латвии — 5,119 млн евро, в 2,4 раза больше.



Продукция "Даугавпилсского локомотиворемонтного завода" в этом году реализована в восьми странах, главными направлениями ее экспорта были Эстония, Польша и Литва, а также Россия, Белоруссия и Узбекистан.



Оборот "Даугавпилсского локомотиворемонтного завода" за девять месяцев прошлого года составил 10,237 млн евро, убытки — 1,61 млн евро.



Крупнейшим акционером ДЛРЗ является эстонское АО "Skinest Rail" — 47,97% акций. 25,27% акций принадлежат эстонскому АО "Spacecom", 15,37% — эстонскому ООО "Lokomotiiv Investeeringuud", остальным акционерам — 11,39%.