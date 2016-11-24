Сегодня утром стало известно, что Сейм на внеочередном заседании, после 20-часовых прений, утвердил в окончательном чтении проект государственного бюджета на 2017 год.

Принятие документа парламентарии встретили овациями, не смотря на то, что согласно этому документу, в следующем году страна потратит на 300 млн. евро (или на 1,1% от прогнозируемого ВВП) больше, чем заработает.



Но зато одновременно с этим решилось, сколько какое самоуправление получит на свои проекты.



Надо сказать, что латвийские муниципалитеты оказались довольно активными на различные идеи и проекты.



Более миллиона евро получат на крупные проекты Лиепая и Валмиера (в этих городах построят теннисный корт и манеж соответственно). 900 000 уйдет Дайбе на Центр образования среды, 800 000 - Резекне на бассейн. Екабпилс собирается построить спортивный холл и получит от государства на него 600 000 евро.



На общем фоне второй по величине город страны смотрится весьма бледно. Даугавпилс получит всего 205 000 евро на строительство футбольного стадиона и проектирование манежа. В связи с этим возникает сразу несколько закономерных вопросов: город по какой-то причине впал в немилость у государства? Или Даугавпилс получил как раз только то, что просил? Почему руководство города не подало больше предложений (просьб о финансировании)? Неужели больше никаких проектов городу не нужно? Пока все эти вопросы остаются без ответа...