К 100-летию Латвии Даугавпилс планирует создать памятник, который будет отображать вклад каждого региона в становлении независимости. Год назад провели конкурс эскизов. Из девяти заявок специальная комиссия выбрала победителя — проект Saules. Однако в городской думе пока сомневаются, реализовывать ли его. В свою очередь, инициаторы идеи уже начинают разработку строительной документации, сообщает Латвийское радио-4.

Мнение комиссии и итоги опросов общественного обсуждения совпали — проект Saules признали оригинальным. Объект состоит из двух частей — подземной и наземной. Верхняя конструкция — многометровый вогнутый шар золотистого цвета, который держится на опорах, под ним можно свободно пройти. Под землей будет круглое помещение, в нем разместится музей.



Определившись с тем, что строить, город столкнулся с первыми проблемами.



«Свою работу комиссия сделала и передала дальше градостроительный совет, который вначале в принципе одобрил это вариант. Потом начали обсуждать, насколько он глобальный, масштабный? Сколько это будет стоить? В итоге получилось, что это не только памятник, а целое строение. Мнения разделились. Сможет ли его в городе кто-то построить? ... Вопрос остался для дискуссии. Возможно ли разделение этого памятника: построить верхнюю часть, а нижнюю часть реализовать отдельно»,

— рассказал заместитель председателя Даугавпилсской городской думы Янис Дукшинский.



По мнению Дукшинского, вопрос остается открытым. Рассматривают варианты реализации эскизов, занявших второе и третье места. Они дешевле и вызывают меньше споров у строителей. На данный момент никто не может назвать окончательную стоимость проекта, а также кто и в каких долях будет обеспечивать финансирование.



«Суммы большие — от нескольких сотен тысяч евро до миллиона. Если нижней части не будет, то дешевле.



Источники финансирования могут быть разными – государство, Министерство культуры, пожертвования, небольшие суммы из самоуправлений, — добавил Дукшинский.



— Для этого нужно определиться, создаем памятник или нет. ... Нужно согласование с инспекцией по охране памятников культуры. Это исторический центр города, и любое строительство нужно согласовывать».



Идея создания памятника появилась с подачи латышского общества Даугавпилса. Специально было создано общество «Латвии 100», в которое вошли два самоуправления — Даугавпилса и Даугавпилсского края, а также национальные городские общества.



Председатель латышского общества Геновефа Барковская считает, что в итоге должен быть построен проект Saules, так как уже есть заключение Инспекции по охране памятников: «Пока дело на такой стадии, что мы ждали решения Латвийской инспекции по охране памятников. Эта была последняя инстанция, которая должна расставить точки над «i». Разрешить место и решить вопрос — это памятник или строение.



Существенные возражения со стороны строительной управы Даугавпилса в том, что это не памятник, а строение. Вначале месяца мы получили ответ от инспекции — они согласны с местом, и назвали это объектом среды. Значит, мы получили полное право и разрешение строить памятник».



Памятник будет установлен в центре Даугавпилса. С одной стороны располагается центральная площадь — главное место массовых мероприятий. С другой стороны — пожарная часть.



С момента появления идеи и до заключения Государственной инспекции по охране памятников — вместе с конкурсом эскизов и решением комиссии — прошло два года. Геновефа Барковская надеется, что теперь дело пойдет быстрее:



«Насчет строительства все споры решены, все документы получены. Авторы памятника приступили к разработке строительного проекта. Он будет стоить около 200 000 — примерная цена».



Вероятнее всего, реализация проекта завершится не в 2018, а 2020 году. Тут мнения у всех сходятся — спешить не стоит. Еще предстоит определиться с материалами для объекта, чтобы через несколько лет сияющее солнце не превратилось в серый купол.