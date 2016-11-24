19 ноября в Риге состоялись соревнования мирового уровня по каратэ - Latvia Open 2016 .В этом году каратэ стало олимпийским видом спорта ,который будет представлен на Олимпийских Играх - 2020 в Токио. На международном чемпионате по каратэ Latvia Open 2016 прошли соревнования по Кумите (боям) и по Ката (индивидуальная демонстрация техник каратэ),в которых участвовали свыше 500 спортсменов из Индии,Азербайджана,Венгрии,Финляндии,Грузии,Нидерландов,России,Беларуси,Эстонии,Литвы, и Латвии.

На этих соревнованиях Даугавпилс представляли спортсмены SOCHIN каратэ клуба (президент Сергей Иванько) .



На четырех спортсменов клуб заработал две медали,что является неплохим результатом.



Денис Куранов выступая в категории юниоров,в кумите до 62 кг. победил во всех поединках и прошел в финал,где к сожалению допустил одну ошибку и стал вторым - серебро.



Сергей Кудлис (юниоры) выступая в категории до 76 кг. в когорте именитых противников достойно заработал бронзу.



Отлично зарекомендовал себя как тренер Владимир Романцевич.



Хорошо выступали Николай Романцевич и Арманд Гросберг,однако в призеры чемпионата не пробились.



Тренер клуба Сергей Иванько на чемпионате работал в судейском корпусе.



Впереди у спортсменов клуба SOCHIN подготовка к другим серьезным соревнованиям,в частности к Чемпионату Европы по IJKA,который состоится в Ирландии (июль).



На фото - команда SOCHIN с президентом Латвийской Федерации каратэ Леонидом Васильевым (7 дан)