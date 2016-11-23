В редакцию портала nasha.lv пришло письмо с просьбой о помощи от Татьяны. Многие уже знают о ее беде и, возможно, даже пытались помочь. Однако лекартсва от рака очень дорогие и простым жителям просто не по карману. Государство необходимый препарат не компенсирует. Последняя надежда - это отзывчивые люди, которых в нашей стране не мало.

"Мы находимся в проекте ziedot.lv labdarības projektā (https://www.ziedot.lv/palidziba-tatjanai-bicikai-2363). Уже как 9 месяцев собираем средства на лечение рака кожи-меланомы. Боремся с меланомой уже 6 лет. Лечились и верили ,что поможет наш знаменитый медикамент Ригвир,но он привел к прогрессу заболевания. Было проведено 5 операций. В 6 операции отказали,так как есть медикамент который излечивает это заболевание-Медикамент называется Кейтруда. Лекарство отлично помогает-метастазы с легких ушли,в других местах уменьшились на половину. Лекарство без побочных эффектов. Нет ни одного! Пройдено 13 курсов лечения этим медикаментом. Осталось только 5. Каждый курс стоит 5 тысяч евро. Лекарство очень хорошо помогает(КЕЙТРУДА).



Каждый день мы рассылаем на э-почту просьбу о помощи,в надежде что кто нибудь поможет.



kont--LV68 HABA 0551041228934-Татьяна Бичик-swedbank



22162956 tel



Фирма merc sharp and dohme limited которая представляет этот медикамент,подала в Latvijas Valsts zāļu aģentūru прошение,чтобы этот медикамент внесли в компенсационный список Латвии. Но это маловероятно.



У больных меланомой был бы шанс жить.



А так остается только попрашайничать."