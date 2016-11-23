В рамках соревнований на нескольких ледовых площадках проходят 3 турнира. «Tallinn Trophy ISU Challenger series» для взрослых спортсменов, где Латвию представляет лидер сборной страны Ангелина Кучвальская. «Tallinn Trophy International Competition» - соревнования для юниоров, на которых Дарья Шатибелко и Диана Курбака представляли Даугавпилс и «Tallinn Trophy Interclub Competition» для юных фигуристов.

Воспитанники отделения фигурного катания Даугавпилсской ДЮСШ (тренер Алиса Мишковская) вернулись с соревнований с наградами разного достоинства. Среди лидеров Милана Можейко - 1 место в разряде «Chicks Axel» (7-8 летние спортсмены). Она набрала невероятное для этой возрастной категории количество баллов – 37,52. Каролина Косенок - 1 место в разряде «CUBS» (возрастная группа 9-10 лет).



В разряде «Springs» весь пьедестал заняли даугавпилчанки: 1 место - Милана Клявиня, 2 место - Николь Гущина, 3 место - Элиза Рыбкина. Среди 6-летних спортсменов 1 место заняла Оливия Герасимова.



Успешно с двумя программами в разряде «Advanced Novice» выступила Полина Андреева, заняв 7 место в конкуренции из 48 участниц, пропустив вперед представительниц России, Китая и Кореи.