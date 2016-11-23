22 ноября правительство разрешило Министерству внутренних дел продолжать отчуждение недвижимого имущества в Латгалии и Видземе, чтобы государство могло оборудовать приграничную полосу с Россией.

Это имущество составляют участки земли размером 1-2 гектара в Алуксненском, Балтинавском, Зилупском и других краях. В целом правительство планирует на эти цели потратить примерно 30 000 евро.



Приграничная полоса не может быть уже, чем обозначенная в международных договорах ширина, т.е. 12 метров.