За незаконный переход российско-латвийской границы задержаны четыре гражданина Вьетнама и сопровождающий их гражданин Литвы. Нарушителей вычислили и арестовали уже около границы с Литвой.

Как сообщили BaltNews.lv в Государственной пограничной охране Латвии, утром в Карсавском крае при патрулировании границы с Россией на контрольной полосе обнаружили следы нарушителей.



Уже вечером, благодаря оперативно-розыскным мероприятиям в Даугавпилсском крае, неподалеку от латвийско-литовской границы остановили легковую автомашину. Водителем был гражданин Литвы, а в салоне находились вьетнамца-нелегалы.



Они отправлены в Центр содержания иностранцев в Даугавпилсе. В свою очередь проводник препровожден в следственный изолятор Государственной полиции.