Как уже сообщалось, с 1 января по решению депутатов Даугавпилсской думы лица, достигшие пенсионного возраста по старости, принятого законодательством Латвийской Республики и задекларировавшие свое место жительство в Даугавпилсе, городской общественный транспорт могут использовать бесплатно. Для этого необходимо получить именной льготный проездной билет с фотокарточкой.

21 ноября Управление социальных дел уже начало прием документов для оформления проездного. В заявлении необходимо будет указать своё имя и фамилию, персональный код, адрес, телефон, номер пенсионного удостоверения. К заявлению приложите фотокарточку 3х4 соответствующую возрасту.

Работники социальной службы города просят пенсионеров не создавать очередей. Как показывает практика, меньший наплыв посетителей приходится на вторую половину дня. Кроме этого следует учесть, что подать необходимые документы можно сразу в четырех местах, так что ехать всем в Центр нет необходимости.





Организовано обслуживание пенсионеров по следующему графику:



1. Полигона 58-3, Крыжи – каждый вторник, с 9.00 до 12.00

2. Чиекуру, 5, Поселок общества слепых – каждый четверг, с 9.00 до 12.00

3. На Лиепаяс 4, 2-й этаж, 23 кабинет - в рабочие дни, с 8.00 до 15.00

4. Виенибас, 8, в 16-м кабинете:

Понедельник с 8.00 до 17.45

Вторник с 8.00 до 16.45

Среда с 8.00 до 17.45

Четверг с 8.00 до 16.45

Пятница с 8.00 до 13.45





Выдача проездных документов начнется со 2 января, когда льгота вступит в свою законную силу. Всю необходимую информацию можно получить по телефону 654 40926 или на домашней страничке Социальной службы в Интернете www.soclp.lv