На минувшей пресс-конференции в думе сообщили о точном времени и дате зажжения огней на главной ёлке города. Лесная красавица засверкает огнями 3 декабря в 17.00. Настроение праздника создаст и концерт, который начнется на площади Виенибас немного раньше - в 16.00.

В этот же день свои двери для детворы и ее родителей откроет Домик гномов. Там по традиции будут проводится различные мероприятия и творческие мастерские, где каждый ребенок сможет найти себе занятие по душе.



Напомним также, что в этом году на площади перед праздниками установят и загончик с живыми овечками.