Первые победы себе в актив записала мужская команда ДУ. В рамках Балтийской лиги «студенты» обыграли «Биоларс» - 3:2 и «Кулдигу» - 3:1.

С елгавской командой ДУ начал с проигрыша в первом сете – 20:25, но затем две партии подряд записывает себе в актив – 25:20 и 25:20. Четвертый сет мог стать последним, но ДУ продлил удовольствие, уступив – 22:25. В пятой партии хозяева площадки не стали увеличивать нервное напряжение и поставили победную точку в партии и матче – 15:6. Тот случай, когда команда все же потеряла очко.



Большой объем работы проделали Александр Самуйлов – 19 и Марек Лазуко – 16. С 11 очками матч завершил Эрик Воронько, у Дмитрия Лавренова – 7.

В игре с «СКА/Кулдигой» ситуация развивалась более уверенно. Победы в первых двух партиях – 25:18, 25:19, а в третьем команда расслабилась.



Отпустила соперника на семь очков – 7:14. В один момент собралась, часть отрыва съела, но решительно действовать надо было чуть раньше – 21:25.

Однако в четвертом сете ДУ мобилизовалось и не оставила сомнений относительно именно победителей – 25:15.



Главный тренер ДУ Эдгар Савицкий: «Открыли счет победам. Большой плюс, что удается подключать молодежь. Многие сыграли хорошо, дали силовые подачи в нужный момент. Важно также, что молодежь играет не на своих привычных позициях, как в юниорских командах, и при этом не портит картины.



Марек Лазуко играл в третьей зоне, а у нас в четвертой стоит – ответственный участок, где идет прием – подача, приходится делать большой объем работы. Позиция центрального не родная для Александра Насонова. С учетом того, что мы каждый год теряем 1-2 игрока, то есть когда они не просто уходят, а их забирают в другие команды. Антона Назарова забрала Рига в прошлом сезоне, в этом в Пярну уехал Том Шван, после того, как сыграл за сборную. При такой ситуации радует, что молодежь входит в ритм игры, да еще находясь не своих позициях.



Еще новичок – Давид Желнорович. У него не было пути в спортшколе, парень просто очень хочет играть. К следующему сезону он сможет хорошо закрепиться.



Сейчас до середины декабря играем дома. Надеюсь, что это поможем нам войти в ритм, набрать очки и бороться за плей-офф. В этом сезоне усилились эстонцы и литовцы. Все латвийские команды, за исключением Екабпилса ослабли. Интересный будет чемпионат».



«Екабпилс» в минувшие выходные взял на своей площадке шесть полновесных очков, обыграв «Биоларс» и «Кулдигу» - 3:0.