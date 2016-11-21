Завершается 2016 год и каждый из нас оценивает прошедшие события. Какие разные люди, такие разные события, но всех нас объединяет желание жить спокойно и быть здоровыми, и чтобы будущий год был бы счастливей, чем уходящий.

Если Ты хочешь быть счастлив – призываем к сочувствию и доброте по отношению к другим!

В традиционной (десятый год ) Рождественской благотворительной акции «Отвори своё сердце для добрых дел» мы хотим объединить всех неравнодушных людей – болших и малых, талантливых и творческих, состоятельных и простых – подорить радость праздника 63 ученикам, детям с ограниченными возможностями 1 специальной основной школы, которая находится по адресу 18 новембра197В (www.daug1specpsk.dautkom.lv). Для улучшения состояния здоровья детей школе нужен тренажер – дорожка, для развития – специальные развивающие игрушли и, конечно, подарки детям: куклы, машинки, раскраски, конструкторы, книги, цветные карандаши, лего и другое. Напомним, что в конце 2015 года во время такой же Акции нам удалось собрать на тренажеры для улучшения здоровья детям 2 специального дошкольного учреждения 1700 евро.

Мы приглашаем к участию не только физические лица, но и коллективы учебных заведений, коллективы учреждений и предприятий. Вы сможете прийти в гости в школу и вручить свои подарки. А подарки могут быть самыми разными: творческими, художественными, вкусными, теплыми, выездными, а также денежными. Все зависит от сферы Вашей деятельности и решения.

Чтобы приобрести тренажер и развивающие игрушки, необходимо собрать около 5000 евро. Денежные средства необходимо зачислить на счет Даугавпилсского комитета Латвийского Красного Креста (напоминаем предпринимателям, что имеем статус Организации общественного блага).

AS SED Banka, Bankas kods UNLALV2X

Konta Nr.LV68UNLA0050007139312 , maksājuma mērķis Mērķa ziedojums 1.speciālās skolas audzēkņiem.

Или в виде пожертвований в урны, с которыми представителей Красного Креста можно будет встретить с 17 ноября по 23 декабря в общественных местах города.

Физические лица просим приносить подарки (только не бывшие в употреблении) в бюро ЛСК, ул.К.Валдемара 13 (вход под арку со стороны улицы Виенибас) понедельник, вторник, четверг с 9.00-15.00. т. 65457357; или 18 новембра 161 ( вход под арку в подвал) вторник , среда, четверг с 15.00 до 18.00.

Телефоны для справок: 29477790, 65476777, 65457357.

Просьба все Ваши действия согласовать по данным телефонам или по электронной почте lskdaugavpils@inbox.lv

Убедится в том, что Ваш подарок поступил по назначению Вы сможете, позвонив директору школы после каникул, в начале января.

С уважением и пожеланием тепла и добра Вам,

Организаторы Благотворительной акции – Даугавпилсский Комитет Латвийского Класного Креста и Даугавпилсское городское Управление образования.