Латвийский союз бизнеса опубликовал новый рейтинг — самые удобные для инвестиций самоуправления. Даугавпилс вновь не вошел в тройку призеров.

Согласно рейтингу, составленному Бизнес-союзом Латвии и Министерством защиты среды и регионального развития, лидером по привлекательности для инвестиций оказался Вентспилс. Второе и третье место заняли, соответственно, Валмиера и Рига. Даугавпилс оказался на пятом месте, пропустив вперед Лиепаю.



Напомним, что в конце августа аналогичный топ городов Латвии по привлекательности для инвестиций, выпустило Агентство государственного регионального развития. Согласно результатам августовского исследования, самым привлекательным городом для инвестиций оказалась Рига, а на втором и третьем месте расположились Лиепая и Резекне. Даугавпилс и Елгава разделили, соответственно, четвертое и пятое места.



Можно оспаривать методику оценки самоуправлений, однако, уже в двух рейтингах подряд Даугавпилсу не удается попасть в тройку лидеров среди городов по инвестиционной привлекательности. Хотя, объективно, город мог бы занимать лучшие позиции. Второй по численности населения в стране, с развитой транспортной инфраструктурой, расположенный в географически выгодном месте — на стыке сразу трех стран. Но, видимо, даже выгодные объективные «плюсы» не могут перевесить «минусы», получаемые в результате работы самоуправлений. Ведь именно это — готовность города к инвестициям и умение его властей обеспечить хорошие условия работы для приходящих инвесторов - оценивается при составлении подобных рейтингов.



Можно также критиковать составтелей подобных «топов», но реальность подтверждает тенденции, отмеченные в рейтинге. Количество предприятий в Даугавпилсе сокращается, а безработица, медленно, но уверенно, лезет вверх. Тогда как в Латвии в целом этот показатель понемногу снижается (возможно, по причине оттока населения), Латгалия остается традиционным лидером по этому показателю среди всех регионов страны, а в Даугавпилсе ситуация продолжает усугубляться. Если еще несколько лет назад город выгодно выделялся на общелатгальском фоне низким уровнем безработицы, то сейчас число безработных уверенно преодолело показатель в 10%, приближаясь к среднелатгальскому уровню.



Как и во многих других городах Латгальского региона, в Даугавпилсе с нетерпением ожидают создания специальной экономической зоны, старт которой намечен на следующий год. Однако, подобные рейтинги показывают, что чудес только лишь от появления в городе территорий со специальном статусом ждать не следует. Оценивая общий инвестиционный климат, потенциальные инвесторы, чей бизнес не привязан к какому-либо самоуправлению, могут выбрать для своей работы более привлекательный город. Здесь важно умение городских властей работать над привлечением этих самых инвесторов. А в случае с Даугавпилсом пока много неясностей. Пока, в частности, о готовности переехать в создаваемую промышленную зону в Крыжах (которая, очевидно, войдет в состав Латгальской СЭЗ) изъявили два уже действующих в Даугавпилсе предприятия. А вот о новых претендентах в самоуправлении пока не сообщают ничего конкретного — отмечается, что есть два предприятия, которые потенциально готовы открыть производства, однако названия их не упоминаются. Слишком расплывчатая информация, которая вряд ли позволит сделать вывод о начале притока инвестиций в город.



Дмитрий Олейников