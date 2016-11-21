Белорусское культурно-просветительское общество «Уздым» приглашает на мероприятие «Настаўнік і тэатральны дзеяч», посвященное 125-летию со дня рождения жителя города, учителя белорусских школ, режиссера белорусского театра в г. Даугавпилс Кастуся Александровича.

Данное мероприятие общество «Уздым» проводит в сотрудничестве с Центром польской культуры.



Приглашаем всех, кому интересна история родного города на встречу с родственниками К.Александровича 23 ноября в 18.00 в Центр польской культуры по адресу ул. Варшавас 30.



На мероприятии выступят коллективы Центра польской культуры и общества «Уздым», пройдет открытие выставки из фондов историка-краеведа Н. Павловича и семейного архива семьи К. Александровича.



Данное мероприятие проходит в рамках проекта «Kultūrmantojuma atdzimšana, starpkultūru dialoga ietvaros».