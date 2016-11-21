Даугавпилсская региональная больница (ДРБ) при финансовой поддержке самоуправления в размере 100 000 евро приобрела 10 аппаратов для гемодиализа или, так называемые, искусственные почки.

Новое оборудование приобретено для лечения пациентов с хронической почечной недостаточностью. Это позволит оказывать более качественные услуги пациентам, а не тратить время на ремонт старой техники.



Пациенты приходят на процедуру каждые несколько дней. Длится она 4-5 часов. Для тяжелых пациентов - это единственное спасение.



Отметим, что первый аппарат для гемодиализа в Даугавпилсской больнице появился 10 ноября 1987 года. Тогда он был единственный во всем Латгальском регионе.