Как уже сообщалось, в Даугавпилсе 18 ноября произошел пожар, унесший жизни женщины и ребенка. Пожарные получили вызов сразу после 17.00. Попав в дом через окно, они констатировали задымление, однако открытого пламени уже не было. Специалисты пришли к выводу, что в доме горела кухня и коридор (площадь 20 кв.м.), но из-за нехватки кислорода пламя угасло еще до приезда пожарных.

Представители Государственной Пожарно-спасательной службы считают, что этот один из тех случаев, когда детектор дыма мог спасти жизни людей. Он позволил бы заметить возгорание вовремя.



Как сообщили в ГПСС, в Даугавпилсе погибли 42-летняя женщина и 6-летняя девочка. В этом году в пожарах в Латвии погибли уже 78 человек.