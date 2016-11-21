Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) применило штраф в размере 250 евро к председателю Илукстской краевой думы Стефану Разне, который нарушил ограничения на совмещение государственной должности и коммерческой деятельности.

Разна как председатель Илукстской думы в период с 30 сентября 2014 года совмещал статус государственного должностного лица с коммерческой деятельностью в качестве владельца крестьянского хозяйства «Teikas», получая доходы от сдачи в аренду комбайна, что ему как государственному чиновнику запрещено.



Также Разна, будучи членом кооператива «Tehniskais centrs», который заключил договор покупки с муниципальным предприятием «Ornaments» о приобретении щепы для отопления без открытого конкурса, получил финансовые средства самоуправления.

Смягчающим обстоятельством БПБК признает то, что Разна признал свою вину и допустил нарушение по невнимательности.