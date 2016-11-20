19 ноября на площади Виенибас в Даугавпилсе открылся общественный каток. Теперь все желающие, не смотря на то, что снег уже почти расстаял и погода стоит очень теплая, смогут покататься на коньках.

Работает каток ежедневно с 10.00 до 22.00. Кататься на нем можно будет бесплатно, если приходишь со своими коньками. Те, у кого коньков нет, смогут взять их напрокат там же, на площади.



Планируется, что каток в центре города будет работать до 19 марта.