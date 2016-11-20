18 ноября в Рижском замке состоялась торжественная церемония вручения наград выдающимся латвийцам. Всего к наградам были представлены 58 человек. Среди них оказалась и исполнительный директор Даугавпилсской краевой думы Ванда Кезика. Президент Раймонд Вейонис вручил ей Орден Трех звезд четвертой степени.
Орден присуждается за многолетнюю работу, заботу о равномерном развитии территории самоуправления, а также за профессиональное руководство на занимаемой должности.
Ванда Кезика работает в краевом самоуправлении с 1990 года. В 1998 г. была избрана депутатом 7-го Сейма. После окончания полномочий вернулась в Даугавпилсский районный совет и работала заместителем исполнительного директора. В 2006 году стала исполнительным директором.
Ванда Кезика - патриот Даугавпилсского края которая усердно и от всей души исполняет свои обязанности. В этом году, отметив значительный жизненный юбилей, г-жа Кезика продолжает активно работать на благо родного края.
Ванда Кезика работает в краевом самоуправлении с 1990 года. В 1998 г. была избрана депутатом 7-го Сейма. После окончания полномочий вернулась в Даугавпилсский районный совет и работала заместителем исполнительного директора. В 2006 году стала исполнительным директором.
Ванда Кезика - патриот Даугавпилсского края которая усердно и от всей души исполняет свои обязанности. В этом году, отметив значительный жизненный юбилей, г-жа Кезика продолжает активно работать на благо родного края.
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