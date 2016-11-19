17 ноября в Даугавпилсском театре состоялось вручение "Награды года" и награды "За жизненный вклад".

Награды присуждены в нескольких номинациях. В сфере образования "Награды года" и 250 евро удостоилась исследователь Даугавпилсского университета Ирена Михайлова.



В номинации "Культура" лучшим был признан смешанный хор Центра латышской культуры "Даугава", руководитель Евгений Устинсков.



В сфере спорта "Награду года" получил тренер по вольной женской борьбе Любовь Копылова.



Удостоился награды в этом году и член правления SIA “Daugavpils dzelzsbetons” Владислав Белевич. Он получил награду в сфере народного хозяйства.



В свою очередь в номинации "Охрана здоровья и социальный уход" наградили главную медсестру Даугавпилсской региональной больницы Ираиду Балоде.



Еще одну "Награду года" вручили в сфере общественной деятельности. Получила ее руководитель Центра польской культуры Жанна Станкевич.



В этом году была вручена и награда "За жизненный вклад". Ее удостоилась режиссер и актриса Даугавпилсского театра Вера Храмникова. Кроме награды она получила и денежное вознаграждение в размере 400 евро.