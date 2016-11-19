Латгальский дедушка поставил новый эксперимент. На этот раз он решил проверить, что же будет если воткнуть в тыкву 1000 бенгальских огней и поджечь их.Напомним, что ранее знаменитый пенсионер сначала утопил в яме с газировкой автомобиль, а затем взорвал его.
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Латгальский дедушка поставил очередной эксперимент! (2)
19.11.2016 02:30 | Автор: nasha.lv
Комментарии (0-10/2)
Я 19.11.2016 02:56
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Вот же дед чудит.
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Я 19.11.2016 03:31
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а дедулька то не из пугливых- зажег все как договорились и только потом от тыквы в сторону, в сторону
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