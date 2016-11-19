Латгальский дедушка поставил новый эксперимент. На этот раз он решил проверить, что же будет если воткнуть в тыкву 1000 бенгальских огней и поджечь их.

Напомним, что ранее знаменитый пенсионер сначала утопил в яме с газировкой автомобиль, а затем взорвал его.