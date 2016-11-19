На радиостанции Алиса Плюс прошла очередная программа "Пульс Латвии".

Гость в студии - известный в городе и за его пределами журналист - Роман Самарин. Ведущая программы - Татьяна Галич.



Полная и короткая версии программы доступны в видеозаписи эфира.