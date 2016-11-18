Сегодня в Даугавпилсе, как и во всей Латвии, отмечают главный государственный праздник - День Провозглашения независимости Латвии. В связи с этим в нашем городе пройдет ряд мероприятий.

Начнется праздничный день с праздничного богослужения в костеле св. Петра на ул. Ригас 39 в 10.00.



В честь праздника в Доме Единства сегодня состоится концерт солистов и группы "Elpa". Начало концерта в 19.00.



Позднее празднование Дня независимости перенесется на площадь Виенибас. В 20.30 там начнется концерт профессионального духового оркестра „Daugava”.



Выступит с речью перед горожанами на площади и мэр города (в 20.50).



В 21.00 на центральной площади города начнется прямая трансляция праздника в столице, после чего в Даугавпилсе прогремит праздничный салют!