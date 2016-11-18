Сегодня Латвия отмечает свой главный праздник - День Провозглашения независимости. Именно в этот день, 18 ноября 1918 года, Народное собрание провозгласило Латвийскую республику, положив начало новой странице истории.

Коллектив портала NASHA.LV поздравляет всех жителей нашего прекрасного города и страны с этой знаменательной датой!



Латвия - наш общий дом. Родной и несмотря ни на что, конечно, безгранично любимый. Многие из нас здесь родились, кто-то проработал на благо города и страны не один десяток лет, встретил любовь, создал семью. Латвия - наша семья. И мы желаем ей только лучшего. Но добиться этого можно только вместе.



Мы желаем всем единства, сил, выдержки и оптимизма. Пусть Латвия, а вместе с ней и наш Даугавпилс, процветают, и в сердце каждого из нас неизменно занимает свое место любовь к родной земле!