Памфлет
«А что это за шаги такие на лестнице? — спросил Коровьев, поигрывая ложечкой в чашке с черным кофе. «А это нас арестовывать идут», — ответил Азазелло и выпил стопочку коньяку.
Заявление Рихарда Эйгима о начале уголовного расследования в отношении мэра Даугавпилса Яниса Лачплесиса (Единство/Латгальская партия), Елены Панкевич ("Даутком") и иже с ними Владимира Рыбникова ("Спидвей"), Андрея Дозорцева (ТЭЦ 1, ТЭЦ 2, Rietumu Bank), Евгения Хлопка, Сергея Фридмана ("Даутком") и др., понятно, пробудило от спячки город. Но это ничто — последующая ответная реакция мэра и «хозяйки медной тарелки» произвела на горожан просто неизгладимое впечатление. Даже меня «прошибло».
Прежде всего хотелось бы напомнить, что я очень добрый. Сидел себе, как писал Михаил Афанасьевич Булгаков, «не шалил, никого не трогал, починял примус» — наблюдал, в общем, и на тебе — звонят друзья, смеются, говорят: «В социальных сетях Лена Панкевич обзывает тебя пьяницей...» Посмотрел. Точно.
Нет существа на земле, которому я бы сказал плохое слово о Лене. Такой вот я человек. Порядочный. Никогда первым зло не чиню. Отец Лены, земля ему пухом, об этом ведал: деньги дочери оставил, а ума-разума, по всей видимости, не привил, она теперь, оберегая «все что непосильным трудом нажито», извелась вся — на себя не похожа. Я в телевизоре внимательно рассматривал — как будто вся сметаной намазанная.
Но поскольку, как уже говорил, я добрый — в суд за клевету подавать не буду. Я таких людей жалею. Кстати, о сметане. Анекдот есть про двух обезьян в ресторане. Заходят, одна: «Две бутылки водки и тазик сметаны!» Официант принес, смотрит. Обезьяна одну бутылку выпила... вторую... Потом встала — и сметану из тазика себе на голову! Подруга: «Ты че?!..» — «Ой! Я когда пьяная — такая дура, такая дура...» Так вот: я даже нетрезвый в сорок лет такое не вытворял. А в телевизоре, с виду, и ведущая, и Лена трезвые были.
Но по порядку.
«Ваше время пошло!»
Первым, после заявления Эйгима, на пресс-конференции отметился мэр города Лачплесис.
Посмотрел. Послушал. Воровской сходняк. Я понимаю, как говорил тот же Булгаков: «Несчастный человек жесток и черств. А все лишь из-за того, что добрые люди изуродовали его». Но стать в одночасье настолько несчастным? Что сказал в своем заявлении Эйгим? Сказал: «Покайтесь!» Добрейшей души человек, цитирую: «Депутат Сейма, экс-мэр Даугавпилса Рихард Эйгим в эфире радио «Алиса Плюс» выступил с разоблачительной речью и обратился к председателю Думы Янису Лачплесису и владелице компании Даутком Елене Панкевич с предложением публично признаться в своих действиях, касающихся событий 2009 года». Все! «Советую вам самим рассказать все людям, покаяться, в противном случае, — добавил, — народ узнает всю правду с подробностями...»
И закончил честно-благородно, сказал: «Ваше время пошло!»
Думаю, эта, последняя фраза и вывели мэра из строя. Прямо жалко смотреть было: губки бантиком, бровки домиком, глазки злые! Словно молью побитый. «Язык может скрыть истину, а глаза — никогда!» — говорил Булгаков. Обидели! Он тут «пахан» в городе, а ему «счетчик» включают!!
Положа руку на сердце — не понимаю. Ведущий программы на пресс-конференции встает и только собирается задать вопрос мэру, как тот его перебивает. Угрожает, мол, за «базар» ответишь…
Это где видано?! Надо отдать должное Александр Комарову, который чинно и мирно, пытался вразумить градоначальника, выводил разговор, намекал, что нехорошо вопросом на вопрос отвечать, повышать голос. Думаю, если б не Комаров, мэр с кем другим, в приступе, точно по фене на пресс-конференции бакланить начал.
Я ничего не преувеличиваю. Я говорю об ощущениях. «Я хочу задать вопрос...» — «Если вы хотите, готов и вас пригласить в суд...» — «С удовольствием приму ваше приглашение, а здесь я, собственно, чтобы проверить информацию из первых рук...» — «Проверяйте до того...» — «Рихард Эйгим у нас на эфире сделал достаточно серьезные заявления...» — «Вы будете прикрываться мнением Эйгима?» — Я просто хочу задать вопрос...» — «Вы прикрываетесь Эйгимом...» — «Я просто хочу задать вопрос...» — «Вы от себя будете говорить или от Эйгима — для суда это очень важно!» — «Я буду отвечать за себя, Эйгим за себя!» — «Значит, это будут ваши утверждения!..»
Цирк с конями! Чтоб задать простой вопрос, подтверждает ли мэр, что ездил в Ригу к некому бизнесмену с целью получения двухсот тысяч евро для снятия Рихарда Эйгима с должности взамен обещая городскую ТЭЦ-3, — вместо ответа, мэр снова интересуется: «Вы это утверждаете?!» Что это, как не бандитский прихват? Все знают, что у г-на Лачплесиса сестра судья. Уже договорились? У Эйгима, депутата Сейма, понятно, иммунитет — попробуй, дотронься. А для Комарова, в назидание другим, уже койка застелена?
Ну взял бы и ответил обоим: Эйгим подонок, все было не так! А вы, юноша, жизни не знаете! Как там у Булгакова: «Вы судите по костюму? Никогда не делайте этого. Вы можете ошибиться, и притом, весьма крупно». Красиво! Вроде ответил, не соврал, а место действия и сумму не указал. Забыл. И Эйгим уже подонок, и Комаров простак и лопух. Зачем глазки «пучить?», надо говорить то, во что веришь. «Правду говорить легко и приятно», — Булгаков говорил. И ушел бы Комаров смущенный и пристыженный докладывать Эйгиму, что с него скоро иммунитет снимут, а его самого к новому году посадят.
А что теперь? Комаров на свободе. Продолжает вещать. Эйгим цирк устроил, но сам сверху, на коне — всех городских клоунов разводит. Мэр, со слов Эйгима, вор в авторитете, городскими теплостанциями, прости Господи, торгует. Прессу шантажирует, на пресс-конференции ведет себя как вор в законе. Закон «свой» суд сторожит.
И это мой родной город?
Две девицы вечерком приходили на «Даутком»
Свое мнение на происходящее я начал излагать с заявления: с Леной Панкевич никакие коктейли на брудершафт я никогда не пил. Как там у незабвенного классика: «Помилуйте… разве я позволил бы себе налить даме водки? Это чистый спирт!» Хотя люблю компании с хорошими людьми, сам то, напомню, я добрый. Я согласен с Булгаковым: «Недоброе таится в мужчинах, избегающих вина, игр, общества прелестных женщин, застольной беседы. Такие люди или тяжко больны, или втайне ненавидят окружающих».
И про обезьян не случайно я вспомнил — эко в цирке на велосипедах жару дают! А цирк городу обеспечен! В социальных сетях, в открытом доступе, Лена Панкевич не только меня бранит. Цифрами, фактами жонглирует, профицит бюджета при каждом случае вспоминает. Работы нет, молодежь из города валом валит, фирмачи плачут, зато Лена при нужных людях и мэре Лачплесисе при профиците живет. Искренне не понимает человек: неужели так сложно прожить на минималку? Женщин городских, сорокалетних, песочит, ухаживать за собой учит: бывшего владельца сайта Gorod.lv Елену Куранову, там же, на Фейсбуке, после меня грешного, аки рыба-попугай, грызть начала, всю кровать перетрясла, дорогой косметикой «умыла», чтоб все прочитали, все знали, как жить при профиците надо!
Я добрый, я не обиделся, Елена Куранова — та не лыком шита: средний палец нашей «леди» из Воронежа показала. Мужики на сайте ставки ставить начали. Я ж по простоте душевной чуть не запил, когда вечером того дня Лена Панкевич в телевизоре вылезла. Обманулся словами, не на ту ставил, не всегда, оказывается, спасает косметика. Это ж надо додуматься назвать передачу «Срываем маски!» и предстать в эфире, словно пчелами покусанная.
Ну а уж когда заговорила Лена Панкевич, рука сама к стакану потянулась. Так, с открытым ртом и стаканом в руке и просидел всю передачу.
Одно дело, когда бабушка на рынке наблюдениями делится, но без тени стеснения, веселясь, молодой женщине всему городу лапшу из жутких сплетен вешать — венец нынешней городской политики! Предел, за которым совершенно случайно чуть не кончился мой трезвый образ жизни. Надо быть шибко не занятым, на крайняк жутко любопытным, чтобы досмотреть передачу без чувства, мягко говоря, смущения и стыда.
Совсем коротко, исключительно с целью профилактики населения.
Итак, будучи человеком занятым, но «найдя возможность покопаться в интернете», Лена с упоением вещает о чужих долгах. Все нашла в интернете: и у кого виллу канскую отбирают, и у кого две моторные лодки с дырявым дном остались. Нашла в интернете чужую машину за 130 тысяч купленную, всех поименно банкротами назвала, навещала каждому по бомжацкому будущему. Мэра Риги Нила Ушакова вспомнила: ни одного рабочего места в «интернете» не создал!
Мир не видел более несчастной женщины! Муж редкой породы свинья, конченный пакостник: написал заявление в органы, рассказал о темных схемах взаимодействия политики и их общего тогда бизнеса, рассказал как кормили, поили, деньги давали политикам. Как дома за откаты строили на Канарах…
Козел! Какие дома?! Попробуй купи две двухкомнатные квартиры на Канарах за 50 000 евро! На одну ведь еле хватило! И вообще, начала вздыхать Лена, это не жизнь, когда все копаются в твоей личной жизни. Не должна она, конечно, это пересказывать, но с ведущей программы решила по-женски поделиться: каково это слышать, что живет она с мэром г-ном Лачплесисом?.. А?! А она ни разу не жила!
Кругом одна уголовщина, сексуальные извращения — а она всегда почему-то в центре! Не идет из головы случай, когда «накануне развода одного бизнесмена его жене случайно оторвало голову» или «вот недавний несчастный случай с его партнером»… Или вот убили Немцова…
И все она знает, и со всеми дело имела. И боится теперь она. Как там: «Аннушка уже купила подсолнечное масло, и не только купила, но даже разлила...»
В общем, без поллитра не разобраться. Один, словно молью побитый, другая, как будто пчелами покусанная. И не стоила бы вся эта история писанины, кабы эти люди ни делали политику в городе. Наглость, бесцеремонность - вот весь их уровень. Урвать, прибрать, купить, запугать. И постоянно врать. «Интереснее всего в этом вранье то, что оно - вранье от первого до последнего слова». Михаил Булгаков.
P.S. И вот она свежая важная новость на сайте Grani.lv: фирма Самарина... начат процесс неплатежеспособности.
Уколола. Упьюсь.
Роман САМАРИН
Заявление Рихарда Эйгима о начале уголовного расследования в отношении мэра Даугавпилса Яниса Лачплесиса (Единство/Латгальская партия), Елены Панкевич ("Даутком") и иже с ними Владимира Рыбникова ("Спидвей"), Андрея Дозорцева (ТЭЦ 1, ТЭЦ 2, Rietumu Bank), Евгения Хлопка, Сергея Фридмана ("Даутком") и др., понятно, пробудило от спячки город. Но это ничто — последующая ответная реакция мэра и «хозяйки медной тарелки» произвела на горожан просто неизгладимое впечатление. Даже меня «прошибло».
Прежде всего хотелось бы напомнить, что я очень добрый. Сидел себе, как писал Михаил Афанасьевич Булгаков, «не шалил, никого не трогал, починял примус» — наблюдал, в общем, и на тебе — звонят друзья, смеются, говорят: «В социальных сетях Лена Панкевич обзывает тебя пьяницей...» Посмотрел. Точно.
Нет существа на земле, которому я бы сказал плохое слово о Лене. Такой вот я человек. Порядочный. Никогда первым зло не чиню. Отец Лены, земля ему пухом, об этом ведал: деньги дочери оставил, а ума-разума, по всей видимости, не привил, она теперь, оберегая «все что непосильным трудом нажито», извелась вся — на себя не похожа. Я в телевизоре внимательно рассматривал — как будто вся сметаной намазанная.
Но поскольку, как уже говорил, я добрый — в суд за клевету подавать не буду. Я таких людей жалею. Кстати, о сметане. Анекдот есть про двух обезьян в ресторане. Заходят, одна: «Две бутылки водки и тазик сметаны!» Официант принес, смотрит. Обезьяна одну бутылку выпила... вторую... Потом встала — и сметану из тазика себе на голову! Подруга: «Ты че?!..» — «Ой! Я когда пьяная — такая дура, такая дура...» Так вот: я даже нетрезвый в сорок лет такое не вытворял. А в телевизоре, с виду, и ведущая, и Лена трезвые были.
Но по порядку.
«Ваше время пошло!»
Первым, после заявления Эйгима, на пресс-конференции отметился мэр города Лачплесис.
Посмотрел. Послушал. Воровской сходняк. Я понимаю, как говорил тот же Булгаков: «Несчастный человек жесток и черств. А все лишь из-за того, что добрые люди изуродовали его». Но стать в одночасье настолько несчастным? Что сказал в своем заявлении Эйгим? Сказал: «Покайтесь!» Добрейшей души человек, цитирую: «Депутат Сейма, экс-мэр Даугавпилса Рихард Эйгим в эфире радио «Алиса Плюс» выступил с разоблачительной речью и обратился к председателю Думы Янису Лачплесису и владелице компании Даутком Елене Панкевич с предложением публично признаться в своих действиях, касающихся событий 2009 года». Все! «Советую вам самим рассказать все людям, покаяться, в противном случае, — добавил, — народ узнает всю правду с подробностями...»
И закончил честно-благородно, сказал: «Ваше время пошло!»
Думаю, эта, последняя фраза и вывели мэра из строя. Прямо жалко смотреть было: губки бантиком, бровки домиком, глазки злые! Словно молью побитый. «Язык может скрыть истину, а глаза — никогда!» — говорил Булгаков. Обидели! Он тут «пахан» в городе, а ему «счетчик» включают!!
Положа руку на сердце — не понимаю. Ведущий программы на пресс-конференции встает и только собирается задать вопрос мэру, как тот его перебивает. Угрожает, мол, за «базар» ответишь…
Это где видано?! Надо отдать должное Александр Комарову, который чинно и мирно, пытался вразумить градоначальника, выводил разговор, намекал, что нехорошо вопросом на вопрос отвечать, повышать голос. Думаю, если б не Комаров, мэр с кем другим, в приступе, точно по фене на пресс-конференции бакланить начал.
Я ничего не преувеличиваю. Я говорю об ощущениях. «Я хочу задать вопрос...» — «Если вы хотите, готов и вас пригласить в суд...» — «С удовольствием приму ваше приглашение, а здесь я, собственно, чтобы проверить информацию из первых рук...» — «Проверяйте до того...» — «Рихард Эйгим у нас на эфире сделал достаточно серьезные заявления...» — «Вы будете прикрываться мнением Эйгима?» — Я просто хочу задать вопрос...» — «Вы прикрываетесь Эйгимом...» — «Я просто хочу задать вопрос...» — «Вы от себя будете говорить или от Эйгима — для суда это очень важно!» — «Я буду отвечать за себя, Эйгим за себя!» — «Значит, это будут ваши утверждения!..»
Цирк с конями! Чтоб задать простой вопрос, подтверждает ли мэр, что ездил в Ригу к некому бизнесмену с целью получения двухсот тысяч евро для снятия Рихарда Эйгима с должности взамен обещая городскую ТЭЦ-3, — вместо ответа, мэр снова интересуется: «Вы это утверждаете?!» Что это, как не бандитский прихват? Все знают, что у г-на Лачплесиса сестра судья. Уже договорились? У Эйгима, депутата Сейма, понятно, иммунитет — попробуй, дотронься. А для Комарова, в назидание другим, уже койка застелена?
Ну взял бы и ответил обоим: Эйгим подонок, все было не так! А вы, юноша, жизни не знаете! Как там у Булгакова: «Вы судите по костюму? Никогда не делайте этого. Вы можете ошибиться, и притом, весьма крупно». Красиво! Вроде ответил, не соврал, а место действия и сумму не указал. Забыл. И Эйгим уже подонок, и Комаров простак и лопух. Зачем глазки «пучить?», надо говорить то, во что веришь. «Правду говорить легко и приятно», — Булгаков говорил. И ушел бы Комаров смущенный и пристыженный докладывать Эйгиму, что с него скоро иммунитет снимут, а его самого к новому году посадят.
А что теперь? Комаров на свободе. Продолжает вещать. Эйгим цирк устроил, но сам сверху, на коне — всех городских клоунов разводит. Мэр, со слов Эйгима, вор в авторитете, городскими теплостанциями, прости Господи, торгует. Прессу шантажирует, на пресс-конференции ведет себя как вор в законе. Закон «свой» суд сторожит.
И это мой родной город?
Две девицы вечерком приходили на «Даутком»
Свое мнение на происходящее я начал излагать с заявления: с Леной Панкевич никакие коктейли на брудершафт я никогда не пил. Как там у незабвенного классика: «Помилуйте… разве я позволил бы себе налить даме водки? Это чистый спирт!» Хотя люблю компании с хорошими людьми, сам то, напомню, я добрый. Я согласен с Булгаковым: «Недоброе таится в мужчинах, избегающих вина, игр, общества прелестных женщин, застольной беседы. Такие люди или тяжко больны, или втайне ненавидят окружающих».
И про обезьян не случайно я вспомнил — эко в цирке на велосипедах жару дают! А цирк городу обеспечен! В социальных сетях, в открытом доступе, Лена Панкевич не только меня бранит. Цифрами, фактами жонглирует, профицит бюджета при каждом случае вспоминает. Работы нет, молодежь из города валом валит, фирмачи плачут, зато Лена при нужных людях и мэре Лачплесисе при профиците живет. Искренне не понимает человек: неужели так сложно прожить на минималку? Женщин городских, сорокалетних, песочит, ухаживать за собой учит: бывшего владельца сайта Gorod.lv Елену Куранову, там же, на Фейсбуке, после меня грешного, аки рыба-попугай, грызть начала, всю кровать перетрясла, дорогой косметикой «умыла», чтоб все прочитали, все знали, как жить при профиците надо!
Я добрый, я не обиделся, Елена Куранова — та не лыком шита: средний палец нашей «леди» из Воронежа показала. Мужики на сайте ставки ставить начали. Я ж по простоте душевной чуть не запил, когда вечером того дня Лена Панкевич в телевизоре вылезла. Обманулся словами, не на ту ставил, не всегда, оказывается, спасает косметика. Это ж надо додуматься назвать передачу «Срываем маски!» и предстать в эфире, словно пчелами покусанная.
Ну а уж когда заговорила Лена Панкевич, рука сама к стакану потянулась. Так, с открытым ртом и стаканом в руке и просидел всю передачу.
Одно дело, когда бабушка на рынке наблюдениями делится, но без тени стеснения, веселясь, молодой женщине всему городу лапшу из жутких сплетен вешать — венец нынешней городской политики! Предел, за которым совершенно случайно чуть не кончился мой трезвый образ жизни. Надо быть шибко не занятым, на крайняк жутко любопытным, чтобы досмотреть передачу без чувства, мягко говоря, смущения и стыда.
Совсем коротко, исключительно с целью профилактики населения.
Итак, будучи человеком занятым, но «найдя возможность покопаться в интернете», Лена с упоением вещает о чужих долгах. Все нашла в интернете: и у кого виллу канскую отбирают, и у кого две моторные лодки с дырявым дном остались. Нашла в интернете чужую машину за 130 тысяч купленную, всех поименно банкротами назвала, навещала каждому по бомжацкому будущему. Мэра Риги Нила Ушакова вспомнила: ни одного рабочего места в «интернете» не создал!
Мир не видел более несчастной женщины! Муж редкой породы свинья, конченный пакостник: написал заявление в органы, рассказал о темных схемах взаимодействия политики и их общего тогда бизнеса, рассказал как кормили, поили, деньги давали политикам. Как дома за откаты строили на Канарах…
Козел! Какие дома?! Попробуй купи две двухкомнатные квартиры на Канарах за 50 000 евро! На одну ведь еле хватило! И вообще, начала вздыхать Лена, это не жизнь, когда все копаются в твоей личной жизни. Не должна она, конечно, это пересказывать, но с ведущей программы решила по-женски поделиться: каково это слышать, что живет она с мэром г-ном Лачплесисом?.. А?! А она ни разу не жила!
Кругом одна уголовщина, сексуальные извращения — а она всегда почему-то в центре! Не идет из головы случай, когда «накануне развода одного бизнесмена его жене случайно оторвало голову» или «вот недавний несчастный случай с его партнером»… Или вот убили Немцова…
И все она знает, и со всеми дело имела. И боится теперь она. Как там: «Аннушка уже купила подсолнечное масло, и не только купила, но даже разлила...»
В общем, без поллитра не разобраться. Один, словно молью побитый, другая, как будто пчелами покусанная. И не стоила бы вся эта история писанины, кабы эти люди ни делали политику в городе. Наглость, бесцеремонность - вот весь их уровень. Урвать, прибрать, купить, запугать. И постоянно врать. «Интереснее всего в этом вранье то, что оно - вранье от первого до последнего слова». Михаил Булгаков.
P.S. И вот она свежая важная новость на сайте Grani.lv: фирма Самарина... начат процесс неплатежеспособности.
Уколола. Упьюсь.
Роман САМАРИН
Фото не выкладывайте пожалуй сто персонажей , а то дети кричат по ночам......
Ленка столько гнилой ботвы нарезала и сверху полила парафином, что из-под шконоря теперь ей долго тявкать.