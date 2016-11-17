Даугавпилсский художественный и краеведческий музей сообщает о рождественской благотворительной акции, которая пройдет с 19 ноября по 18 декабря. В акции "Даря момент радости" могут принять участие все жители города и организации.

В этом году всех желающих призывают подарить немного радости творческим людям из Общества инвалидов, пожертвовав им материалы для рукоделия и поделок.



Как поясняют организаторы акции, сгодится все: кусочки ткани и кожи, нитки, бусинки, пуговицы, кисточки, клей и т.д.



Музей будет рад видеть всех, кто желает поучаствовать в рождественской благотворительной акции со вторника по субботу с 10.00 до 18.00, и в воскресенье и понедельник с 10.00 до 16.00.



Больше информации об акции по тел.: 654 24155, 20203713.