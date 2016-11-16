Что такое камни в почках и почему они образуются? Камни в почках — это патология, о которой человек может даже не догадываться до первых симптомов, например приступов почечной колики и болей в области поясницы. Мочекаменная болезнь — это хроническое заболевание обмена веществ, которому характерно наличие камней в почках и мочеточниках. Образование камней в почках – одно из самых распространенных урологических заболеваний. Причина возникновения до сих пор не изучена полностью, поэтому не существует рецепта, который стопроцентно защитил бы от их образования.

Какие признаки свидетельствуют о наличии камней в почках?



Камень в почке и в верхней части мочеточника, как правило, характеризуется болью со стороны спины или сбоку прямо под рёбрами. Боль может быть острой и тупой, длиться от 10 до 60 минут. Нередко приступы случаются после физической нагрузки, приёма большого количества жидкости или мочегонных средств. По мере продвижения камня по мочеточнику, боль переходит от поясницы в область живота, в низ живота, в промежность, внутреннюю часть бедра, в мошонку. Эти проявления дополняются частыми позывами к мочеиспусканию.



Только врач может отличить почечную колику от острых хирургических заболеваний, таких как острый аппендицит, острый холецистит, острый панкреатит, кишечная непроходимость, ущемлённая грыжа, внематочная беременность, прободная язва желудка или двенадцатиперстной кишки. Поэтому при наличии данных симптомов крайне важно срочно проконсультироваться у врача и как можно быстрее определить причину недомогания.



Как определить камни в почках?



У многих людей есть камни в почках, однако они об этом даже не догадываются и, если не начнется обострение процесса, могут вообще о них никогда не узнать. Камни в почках довольно часто обнаруживаются случайно при ультрасонографии брюшной полости и почек, которую делают по какой-либо другой причине. При подозрении на мочекаменную болезнь, только врач уролог сможет точно определить, есть ли у вас признаки мочекаменной болезни, действительно ли есть камни в почках, какой вид камня в почке и какое назначать лечение. Для этого уролог назначает обследование, которое начинается с УЗИ почек, анализа мочи, анализа крови. При необходимости возможны рентген почек, компьютерная томография почек, урография почек, магнитно-резонансная томография и другие методы диагностики камней в почках.



Какие методы применяются, чтобы освободиться от камней в почках?



К камням в почках, которые слишком велики для того, чтобы выйти самостоятельно естественным путем, может присоединиться инфекция и вызвать серьезные осложнения, вплоть до потери почки, поэтому необходимо принимать решение, как можно быстрее. В таких ситуациях используют следующие методы:



Дистанционная литотрипсия (ДЛТ, или ESWL) – дробление камня без хирургического вмешательства. Камень дробят снаружи, а осколки должны выйти сами естественным путем. К сожалению, данная технология обычно не позволяет раздробить все камни, а порой камни вообще не дробятся. Осколки могут застревать в мочеточниках, вызывая приступы почечной колики. В таких случаях приходится применять другие дополнительные методы. Есть большая вероятность того, что во время дистанционной литотрипсии почка может быть травмирована сильными волновыми ударами.



Перкутанная нефролитотрипсия (ПНЛТ, или PCNL) – через небольшой прокол в коже производят пункцию почки, пункционный канал расширяют и через него вводят специальный оптический инструмент- нефроскоп, с помощью которого камень дробят и выводят осколки наружу.



Уретеронефролитотрипсия (URSL) – эндоскопический инструмент без всяких разрезов и проколов вводят через мочеиспускательный канал, затем через устье мочеточника в почку. С помощью специального инструмента камень захватывают и эвакуируют наружу, а если он крупный, то его дробят лазером на мельчайшие частицы. Это самый щадящий и гарантированный метод лечения.



Открытые операции в наше время применяют крайне редко, лишь при очень сложных и запущенных случаях, когда другие методы использовать невозможно.



Вопрос о выборе метода оказания медицинской помощи (наблюдение, консервативное лечение, оперативное вмешательство) должен решаться квалифицированными и опытными врачами-урологами, располагающими современным оборудованием для диагностики и лечения всех видов мочекаменной болезни.



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