Цель движения полумарафона – испытать магию бега в разных городах и в разное время. Даугавпилс бежит весной. Третий из полумарафонов пройдёт в нашем городе 30 апреля.

Праздник бега в Латвии проводится несколько лет, но в Даугавпилсе он состоится впервые. Организатор – общество «Skrien Latvija». 14 ноября руководство организации посетило Даугавпилс, чтобы обсудить вопросы организации полумарафона.



Будут различные дистанции и возрастные группы с разным уровнем подготовки, а также скандинавская ходьба. Жителей приглашают к активному участию, чтобы продемонстрировать Даугавпилс как спортивный и солидарный город.



Следите за новостями на сайте www.bigbankskrienlatvija.lv. У Даугавпилсского марафона будет своя страничка в интернете www.daugavpilspusmaratons.lv.



Вся новая информация и сведения о подаче заявок доступна с 18 ноября этого года.