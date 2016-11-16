На днях на сайте гордумы появилось сообщение об объявленной закупке легкового автомобиля для нужд самоуправления. Срок подачи предложений до 28 ноября.

Авто депутаты решили купить не абы какое, а 2016 года выпуска, с пробегом не более 100 км, седан D класса, четырехдверный, дизельный, объем двигателя - не меньше 1900 cm³, с механической коробкой передач. Техническая спецификация в условиях закупки поражает точностью: расстояние между колесами, длинна машины и клиренс указаны до миллиметра, цвет новенького авто должен быть всенепременно серый металлик, бампер - такой же. Сиденья в салоне должны быть тканевые, а передние еще и с обогревом. И даже объем багажника в запросе указали - не меньше 500 литров. Всего в заявке на закупку 41 условие, которые претендент обязан выполнить, если хочет, чтобы машину купили именно у него.



Цена автомобиля должна быть до 41 999 евро (+ ПВН).



Напомним, что дума год назад уже пыталась купить новое авто. В прошлый раз это должен был быть Audi A6 Limousine за 50 818 евро. Тогда встал вопрос о целесообразности покупки. Жители возмущались тем, что дума собирается потратить большую сумму на вещь далеко не первой необходимости, в то время, когда на действительно нужные горожанам вещи, у самоуправления денег нет. Неужели в этом году ситуация незаметно для горожан так сильно улучшилась?