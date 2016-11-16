Новым главным тренером футбольного клуба "Лиепая" стал 41-летний грузинский специалист Тамаз Пертис, сообщает официальный сайт команды.

Последние три года главным тренером "Лиепаи" был Виктор Добрецов. В первом сезоне лиепайчане под его руководством заняли четвертое место, в прошлом году стали чемпионами страны и этим летом дебютировали в Лиге чемпионов. Нынешний чемпионат "Лиепая" снова завершила на четвертом месте, провалив концовку турнира (одна победа в семи последних матчах).



Тамаз Пертия начал тренерскую карьеру в 2007 году, возглавив даугавпилсский "Динабург". В октябре 2009-го за манипуляцию результатами матчей клуб был исключен из числа участников чемпионата страны, а Пертия и президент клуба Олег Гаврилов получили пожизненные дисквалификации на работу в латвийском футболе. Правда, уже летом 2010-го грузинский тренер был реабилитирован и сразу назначен на пост главного тренера другой даугавпилсской команды — "Даугава".

Спустя год Пертия возглавил самый титулованный рижский "Олимп", а в 2013-м стал главным тренером самого титулованного латвийского клуба "Сконто". На протяжении трех сезонов сконтовцы неизменно занимали второе место, несмотря на существенные финансовые проблемы в клубе. В конце концов, команда по этой причине не получила лицензию на выступление в высшей лиге в 2016 году и была переведена во второй по силе дивизион национального первенства. Пертия взял перерыв в тренерской деятельности.



В настоящий момент лиепайский клуб работает над комплектацией состава к новому сезону-2017, а из отпуска команда выйдет 20 декабря. Помогать Пертии в "Лиепае" будут Марек Зунтнерс и тренер вратарей Виктор Споле.