В этом году зима пришла раньше обычного, а вместе с ней и "снежные" проблемы. Речь идет не только о заснеженных дорогах, на которых водителям следует соблюдать особую осторожность. Снежные зимы не обходятся и без травм, полученных от снега, падающего с крыш зданий.

Вчера четыре человека получили травмы от упавшего с крыш домов льда и снега, сообщила СМИ представитель Службы неотложной медицинской Инга Витола. Все случаи были зарегистрированы в столице. Однако и в других городах от таких травм никто не застрахован. В Даугавпилсе в предыдущие годы также были случаи получения как минимум - испуга, как максимум - телесных повреждений от упавшего с высоты снега или сосулек. В связи с тем, что началась оттепель и выпавший ранее снег может начать падать с крыш зданий, жителям рекомендуется соблюдать осторожность.