На днях пришло сообщение о том, что Лиепайский аэропорт получил сертификат на право обслуживания коммерческих пассажирских перевозок. А ведь начинали Лиепая и Даугавпилс одинаково — с военных аэродромов, оставленных «в наследство» городам.

Получив сертификат на обслуживание коммерческих пассажирских рейсов, аэропорт Лиепаи начал работать над тем, чтобы получить клиентов — либо самостоятельно договариваться с авиакомпаниями, либо, что тоже обсуждается, стать филиалом Рижского аэропорта. Переговоры в этом направлении, как отмечают в аэропорту, уже ведутся.



Сертификация стала возможной, благодаря модернизации аэропорта — процесс продолжался полтора года, за это время в аэропорт было вложено около 9,7 миллиона евро. Интересно, что помощь инвесторов для модернизации не потребовалась — самоуправление Лиепаи справилось своими силами и средствами, привлеченными из средств европейских фондов.



С учетом всего вышесказанного, Даугавпилс отстает от коллег из Лиепаи на годы. Технически, аэропорт в Даугавпилсе превосходит Лиепайский — по длине взлетно-посадочной полосы — 2500 метров вместо лиепайских 2000 метров. Географически, Скандинавские страны находятся ближе к Лиепае, тогда как Даугавпилс разместился в не менее перспективном месте, на стыке Латвии с Россией, Белоруссией и Литвой. Порт в Лиепае компенсируется наличием крупного железнодорожного узла в Даугавпилса. Итак, исходные данные равны, но объективно Даугавпилс отстает значительно.



Последняя новость, приходившая из аэропорта Даугавпилса в этом году, заключалась в том, что Даугавпилс вскоре будет готов начать работу по подготовке технического проекта аэропорта. Что такое «начать работу по подготовке» - объяснять не надо. Вялотекущий процесс, который может длиться еще годами. Далеко даже до готового проекта. Еще Даугавпилсский аэропорт славится ежегодными отчислениями из думы на свое содержание и необычайной скоростью замены руководителей — в настоящее время на должность предпочитают ставить номинальных руководителей, весьма далеких от авиации.



Действия нынешней думы по проекту аэропорта неоднократно подвергались критике. Все помнят скандал с мифическим инвестором, который, якобы планировал инвестировать в развитие аэропорта в 2014-м году. На поверку, история оказалась фейком. О пассивной позиции думы, которая свидетельствует то ли о нежелании, то ли — о неумении — высказывался и бывший вице-мэр Даугавпилса, предприниматель Владислав Дриксне, который, вместе с Ритой Строде некогда был одним из тех, кто начал процесс создания аэропорта в Даугавпилсе. Правда, с тех пор аэропорт превратился в предвыборную тему, которая оживает разве что накануне очередных выборов. Число верящих в то, что во втором городе Латвии когда-нибудь появится аэропорт, постепенно сокращается. Не исключено, что в скором будущем Даугавпилс и вовсе прекратит попытки реанимировать полуразобранную взлетно-посадочную полосу со звучным названием Daugavpils lidosta.



Дмитрий Олейников